Con 97% de respaldo, Vamos decide convertirse en partido político

El Movimiento Vamos decidió este sábado, 29 de agosto, dar el salto de coalición a partido político, luego de que el 97% de sus miembros respaldara la propuesta durante su tercera Asamblea General.

El líder de Vamos, Juan Diego Vásquez, reconoció que el camino que tienen por delante no será sencillo y cuestionó el papel de los partidos políticos tradicionales y el debate que se desarrolla actualmente en la Comisión de Reformas Electorales.

“Sabíamos desde el primer momento que el camino no iba a ser fácil”, manifestó Vásquez durante su intervención. “Lo que nunca pensé, debo reconocer hoy frente a ustedes, es que el objetivo de los corruptos iba a cambiar y es que el objetivo de ellos no ha cambiado en cuanto a que siguen amando la corrupción y no al país”, afirmó.

El líder de Vamos aseguró que la agrupación tendrá que trabajar para consolidarse y ampliar su presencia a nivel nacional. En su discurso, planteó además que el proyecto político debe prestar especial atención a sectores que, según dijo, han permanecido relegados.

Entre ellos mencionó a las personas con discapacidad y a las comunidades indígenas, a quienes pidió incorporar de manera activa en la construcción del proyecto político.

Vásquez también habló de problemas sociales como el acceso a la educación y a los servicios de salud, y cuestionó que en un país con recursos importantes todavía existan familias que no encuentran una escuela donde matricular a sus hijos.

“No es posible que en un país con tanta riqueza tengamos aún personas que no encuentran una escuela en donde matricular a sus hijos”, sostuvo.

Con información de Amilkar Rodríguez.