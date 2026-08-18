El mundo de la innovación y de Esports abre una nueva etapa en Panamá con el ‘Innovation Hub’ en la UIP

La Universidad Interamericana de Panamá (UIP) inauguró su primer espacio orientado a acercar el mundo digital a sus estudiantes, estimular su creatividad y enfocar sus destrezas en los videojuegos, con su primer ‘Innovation Hub’.

El sitio, dentro de las instalaciones de la sede principal de la UIP, ubicada en la Vía Ricardo J. Alfaro, conocida popularmente como la Vía Tumba Muerto, en Ciudad de Panamá, fue diseñado para que los jóvenes puedan disfrutar, explorar y aprender a través de la tecnología.

“El Innovation Hub viene a ser un espacio donde los universitarios puedan integrarse a actividades que no están necesariamente relacionadas a su carrera estudiantil, donde estarán cerca de la tecnología, conocer y convertirse, inclusive, en atletas del mundo de los deportes electrónicos”, señaló Fernando Cedeño, gerente operativo de Innovation Hub.

“Vas a encontrar todo lo relacionado a Inteligencia Artificial, innovación y videojuegos”, añadió.

El centro ofrece distintas estaciones y experiencias para jugar videojuegos, desde consolas, simuladores de conducción y Realidad Virtual.

“Tenemos también algunos temas de programas de emprendimiento que pueden ayudar a las personas a integrarse en el mundo laboral antes de salir de la universidad. Y esto no solamente está dirigido para las personas que están estudiando en la universidad, sino para el público en general. Es decir, que el Innovation Hub está dentro de la estructura académica, pero también está para cualquier tipo de personas, incluyendo a las que ya están graduadas o a personas que están jubiladas y desean conocer o integrarse con tecnologías nuevas”, recalcó Cedeño, añadiendo que la idea es que se expanda a las otras sucursales de la UIP (La Chorrera y Santiago), en un futuro muy cercano y en otras universidades privadas.

“Se realiza la apertura internamente para los estudiantes de la UIP, lo que se conoce como un soft launch, y gradualmente vamos a estar haciendo las aperturas para estudiantes de otras universidades y posteriormente al público en general. Ese es el plan para este año. En el proceso, estaremos haciendo el lanzamiento de la página web con toda la oferta lo que nosotros vamos a estar ofreciendo”, agregó Cedeño.

En tanto, Eida Ramos, rectora de la UIP, señaló que “este proyecto es para que los muchachos (as) creen, diseñen, innoven mezclando esos temas, como la Inteligencia Artificial, que cada día cobran relevancia en nuestra sociedad. Esto no solo es ir y jugar videojuegos como una terapia de desestrés, sino que través de estas atracciones, los jóvenes puedan aplicar la tecnología en la resolución de problemas. Buscamos que este sea un lugar donde todos los profesionales podamos trabajar juntos en explorar soluciones para este país”.

De igual forma, el espacio estará disponible para que los ‘gamers’ afiliados a la Asociación Panameña de Esports (Fepaes) puedan realizar sus prácticas de cara a competiciones nacionales e internacionales, además de ser un semillero para atletas de deportes electrónicos. ‘Gaming nacional’ con un nuevo nicho “Espectacular este salón, con muchas estaciones de juego, aprendizajes e innovaciones, de seguro servirá de mucho para el gaming panameño”, dijo Jhonnatan Mora, medallista de oro en la categoría eFootball en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo.

Por su parte, Rubén Cárdenas, ganador de la presea de plata en Esports, modalidad Gran Turismo, en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, aseguró “que este puede ser un centro de formación de atletas de deportes electrónicos, me hubiese gustado haber tenido un sitio así cuando era un poco más joven, pero bueno, ahora esta generación tiene la oportunidad y espero la aprovechen”.

Alexandra Rangel, vicepresidenta de Fepaes, afirmó que “este espacio nos brindará muchas oportunidades como asociación, porque vamos a tener otro sitio, a parte del Learning Villa en Atrio Mall, de lograr los entrenamientos de nuestros atletas y estamos atrayendo a las universidades para sacar a esos nuevos talentos que queremos preparar para que nos representen”.

En el acto de apertura, celebrado el pasado lunes 17 de agosto, asistieron autoridades de la UIP, ‘gamers’, estudiantes, docentes y miembros de Fepaes.

La UIP tiene una matricula de unos 8,000 estudiantes en 40 carreras a nivel licenciatura.