El megacentro de datos de Google en India, fuente de ingresos... y preocupaciones medioambientales

“Los datos no se beben”, clama un cartel. En otro, el logo de Google aparece esposado. En el golfo de Bengala, en India, no para de aumentar la oposición medioambiental al megacentro de datos que la tecnológica estadounidense quiere implantar para alimentar sus sistemas de IA.

La ciudad de Visakhapatnam, en el sureste de India, ha sido elegida por Google para albergar lo que debe ser su mayor centro de datos fuera de Estados Unidos, con una potencia de un gigavatio.

La inversión prometida, unos 15.000 millones de dólares, fue acogida con los brazos abiertos por el primer ministro indio, Narendra Modi, decidido a colocar de pleno a su país en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

Pero el proyecto está muy lejos de suscitar el entusiasmo de los lugareños.

Ecologistas y habitantes de la región de Vizag, como se suele llamar también a esta ciudad, están preocupados por el impacto cotidiano del futuro centro de datos de Google, y su consumo de agua y energía.

Los ambientalistas piden una moratoria en la construcción este tipo de instalaciones, a la espera de evaluaciones independientes del impacto social y medioambiental.

También temen que el proyecto no traiga tantos trabajos como se promete.

“Estados Unidos tiene una costa inmensa, podrían haberlo establecido allí”, dice Gutta Rohith, del Foro de Derechos Humanos, una oenegé local. “¿Por qué vienen aquí?”, se pregunta.

- “Ganas de llorar” -

Vizag es el punto de entrada en India de los cables de internet submarinos que conectan el país con Singapur. El emplazamiento del proyecto, que tiene una superficie equivalente a más de 340 canchas de fútbol, es por ello idóneo.

Google no es el único en haberse fijado en el interés de esta zona. El grupo estadounidense Digital Realty, conjuntamente con el conglomerado indio Reliance Industries y Brookfield, están invirtiendo 11.000 millones de dólares en otro centro de datos para entrenar modelos de IA en Vizag.

La lluvia de inversiones no termina de convencer a los residentes, y algunos destacan que una de las tres parcelas elegidas por Google está junto a una reserva natural, y otra al lado de una importante capa freática. Por ello han llevado el caso ante la justicia.

En el pueblo de Tarluvada, Chandala Sadamma, una campesina de 50 años, no esconde su indignación.

Según cuenta, nadie le dijo que el campo de 0,8 hectáreas donde cultivaba mangos y acayú (anacardo), que aceptó vender por algo más de 82.000 dólares, iría destinados a Google.

“Cuando miro esta tierra, me entran ganas de llorar”, dice mirando las excavadoras.

“Padecemos ya una escasez de agua”, observa Gubbala Ramanamma, una comerciante de 57 años, ante un pozo seco. “Y no sé cómo nos va a ir cuando el centro de Google esté operativo”.

“Hay civilizaciones enteras que han desaparecido por la escasez de agua”, apostilla por su lado E.A.S. Sarma, un ex funcionario, que exige que “una agencia independiente realice una auditoría completa” sobre el impacto medioambiental.

- Compromisos -

Google promete que no empleará agua para enfriar sus sistemas, sino un mecanismo “avanzado” de refrigeración de aire.

“La inversión en el centro de datos de IA es un compromiso para varias décadas”, lo que implica “la obligación de ser buenos vecinos”, declaró a AFP Alexander Smith, jefe de infraestructura y energía de Google para Asia-Pacífico.

“Eso significa que las reservas de agua, la red eléctrica y las comunidades que viven junto a nuestras instalaciones deben salir beneficiadas de nuestra presencia”, aseveró.

“En cuanto al agua consumida para necesidades no relacionadas con la refrigeración, Google se compromete para 2030 a compensar aportando el 120% del volumen que consumamos en nuestras operaciones”, añadió.

La empresa californiana invertirá además “en nuevos proyectos de energía limpia”, prometió el directivo.

Google afirma que su centro de datos tendrá un impacto de 688 millones de dólares en la economía local cada año, y permitirá crear 4.200 trabajos en la fase de construcción. El centro debe estar operativo para 2028.

El gobierno de Andhra Pradesh espera la creación en total de “188.000 empleos directos e indirectos”.

El estado espera poner en pie además seis plantas nucleares, de una potencia de 1,2 gigavatios, para satisfacer la ingente demanda energética en el territorio.