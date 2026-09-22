El estado de Columbia Británica demanda a OpenAI por un tiroteo en una escuela de Canadá

El estado canadiense de Columbia Británica presentó el lunes una demanda contra OpenAI en Estados Unidos por no haber informado sobre la actitud violenta del responsable de un tiroteo en un colegio de Canadá.

La fiscal general de este estado del oeste canadiense, Niki Sharma, anunció en julio que la provincia tenía previsto emprender acciones legales contra el gigante tecnológico estadounidense por el tiroteo en la localidad Tumbler Ridge, en el que murieron ocho personas.

Sharma declaró que la demanda busca "que OpenAI rinda cuentas y cambie su forma de actuar" después de que la compañía no advirtiera de la cuenta de una transgénero de 18 años que mató a principios de febrero a ocho personas en su domicilio y en un colegio en la localidad de Tumbler Ridge.

Las familias de las víctimas del tiroteo han presentado demandas por separado contra OpenAI en California.

La compañía ya ha pedido que se desestimen las demandas familiares bajo el argumento de que cualquier acción legal relacionada con el tiroteo debe tramitarse en Columbia Británica.

Preguntada por qué Columbia Británica había acudido a la justicia estadounidense, Sharma contestó: "La decisión de no denunciar se tomó en California".

"Lo que alegamos en nuestra demanda es que OpenAI sabía que estaban ocurriendo cosas graves en ese chat y no lo denunció".

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, pidió en abril disculpas a los vecinos de Tumbler Ridge y afirmó en una carta pública que lamentaba "profundamente no haber alertado a las fuerzas del orden sobre la cuenta que fue suspendida en junio" de 2025.

OpenAI ha declarado que no denunció la cuenta de Jesse Van Rootselaar en el momento de la suspensión porque no vio indicios de un ataque inminente.

Altman señaló entonces que, según las directrices de seguridad actualizadas en junio de 2025, esa cuenta se habría denunciado a la policía.