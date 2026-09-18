El CEO de Twitch afirma que Rockstar Games lanzará el modo multijugador de Grand Theft Auto VI en 2027

El CEO de Twitch, Dan Clancy, ha afirmado que, tras el lanzamiento inicial de GTA VI el 19 de noviembre, Rockstar Games espera un impacto aún mayor al año siguiente cuando lance el modo multijugador.

Clancy señaló en una entrevista con Bloomberg que GTA VI se enfrentará a poca competencia, ya que varias compañías han optado por adelantar sus lanzamientos a octubre o retrasarlos para no coincidir con el estreno. Además, compartió detalles de las conversaciones que mantuvo con Rockstar Games.

“Pasamos mucho tiempo hablando con Rockstar sobre sus planes y también ayudándolos a pensar en cómo pueden involucrar a nuestros creadores”, dijo Clancy en la entrevista, para afirmar a continuación que “verán un gran pico de popularidad con GTA 6, pero uno aún mayor el próximo año cuando lancen el modo multijugador”.

Rockstar Games, de momento, ha mantenido el silencio en lo que respecta al modo multijugador y en las fichas del juego en las tiendas de PlayStation y de Xbox se especifica que GTA VI es “una experiencia de un jugador”, etiqueta que se puede ver junto a otras.

Además, en la junta de accionistas celebrada este jueves, según recoge el medio especializado en videojuegos GamesRadar, el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick declaró que el PC “es cada vez más importante para nuestra compañía con el tiempo”.

Esta afirmación llega tras la pregunta de un accionista sobre si la escasez de unidades de PS5 Pro está provocando cambios en la disponibilidad del título para PC, a lo que Zelnick, encuadrando la pregunta en el marco del ritmo de lanzamientos de PC, declaró que “la estrategia de la compañía es, con el tiempo, en líneas generales, lanzar para cualquier plataforma en la que haya una audiencia significativa. Pero ese no es siempre el caso, y ciertamente, si las plataformas ya no fueran viables, podríamos cambiar esa estrategia”.

Unas declaraciones de este jueves, el mismo día en el que Rockstar Games ha lanzado la prerreserva de Grand Theft Auto VI: The Album, con 34 temas originales que presentan una selección de artistas que ayudarán a capturar el “eléctrico mundo de Vice City y Leónida”, según cita el estudio enla web del juego.