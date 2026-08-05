Disney anuncia una alianza con TikTok que autoriza el uso de fragmentos de sus producciones

El gigante estadounidense del entretenimiento Disney anunció el miércoles un acuerdo con TikTok para autorizar el uso de fragmentos de sus películas y series en los videos cortos publicados en la plataforma asiática.'TikTok ofrecerá a sus creadores acceso a recursos relacionados con cientos de películas y series del inmenso catálogo de franquicias emblemáticas y propiedades intelectuales apreciadas de Disney', indicó Disney en un comunicado, citando en particular los universos de las películas de Pixar, Marvel o 'Star Wars'.El acuerdo será lanzado en fase piloto en Estados Unidos en los próximos meses, antes de ampliarse eventualmente a otros países, precisó.Los creadores que participen en el programa verán también sus videos difundidos en una nueva sección de la plataforma Disney+.'Los contenidos creados por los fans desempeñan un papel cada vez más importante en la manera en que el público descubre y se implica (...) en el entretenimiento', agregó el conglomerado estadounidense.El grupo anunció además el miércoles un alza del 7% en su facturación trimestral, impulsada por sus parques de diversiones, su oferta de streaming y el éxito en salas de 'Toy Story 5', pese a que el beneficio neto se redujo a la mitad en comparación con 2025.