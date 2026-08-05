$!Retraso de las placas vehiculares por problemas logísticos

La renovación de las placas de circulación en el país mantiene su retraso tras culminar el primer semestre del año. Para 2026, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) debía implementar un nuevo diseño que estaría vigente hasta 2030, según la Ley 214 de 2021. Sin embargo, el proceso de licitación para adquirir el material de confección no se realizó a tiempo, lo que generó demoras en el diseño y emisión de las latas, calcomanías y stickers durante los primeros seis meses del año, plantean los municipios cuestionados.

Por un lado, la ATTT afirmaba a inicio del año que el trámite avanzaba con la Escuela Vocacional de Chapala, ente encargado por ley de confeccionar las placas; mientras, la institución educativa aclaró que no maneja licitaciones y que solo fabrica las láminas una vez que el material le es adjudicado.

Ante la falta de una fecha definida para la disponibilidad general de las láminas, los municipios han asumido medidas paliativas para los vehículos con placas vencidas desde diciembre de 2025 y para al menos 5,000 autos nuevos. Entre estas acciones destacan la emisión de permisos temporales de circulación por hasta seis meses y la apertura de ventanillas exclusivas para renovar comprobantes sin costo.

Se estima que este retraso afecta a por lo menos 125,000 vehículos, cuyos propietarios enfrentan dificultades para gestionar trámites con aseguradoras y contratos vehiculares, además del riesgo constante de recibir multas.

Pese a este escenario, el pasado 31 de marzo la ATTT anunció el inicio de la distribución del nuevo diseño: un primer lote de 19,940 placas 2026-2030, fabricadas en el Centro Vocacional de Chapala y destinadas exclusivamente a vehículos de primer ingreso.