Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios

En los últimos días, diputados de distintas bancadas presentaron ante la Asamblea Nacional una serie de anteproyectos de ley orientados a fortalecer áreas sociales, económicas, culturales, laborales, ambientales e institucionales.

En materia de vivienda, Ernesto Cedeño propuso un régimen de acceso progresivo a vivienda nueva, mientras que la diputada suplente Daryelis Aponte planteó un mecanismo especial para regularizar asentamientos consolidados. En el ámbito económico, Lenin Ulate presentó una propuesta para proteger a los consumidores frente a modificaciones tarifarias en contratos de adhesión de prestación continua, y Jorge Bloise impulsó un proyecto para regular y promover el financiamiento colectivo o crowdfunding.

También se presentaron iniciativas de carácter cultural y social. Roberto Archibold propuso declarar el 22 de septiembre como el Día de la Espiritualidad de la Religión Mama Tata y reconocer sus símbolos territoriales. Luis Eduardo Camacho impulsó incentivos para fomentar la donación voluntaria de sangre y otros hemocomponentes, mientras que Raúl Pineda propuso crear un sistema de habilitación sanitaria para manipuladores de alimentos.