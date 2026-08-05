Política

Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios

Diputados presentaron nuevas iniciativas legislativas enfocadas en vivienda, economía, salud, trabajo, ambiente y desarrollo social, las cuales deberán avanzar por el proceso de análisis y discusión dentro de la Asamblea Nacional

Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios
Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios
ML | Material didáctico.
Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios
ML | Roberto Zúñiga.
Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios
ML | Caminata.
Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios
ML | Jorge Bloise.
Thaylin Jiménez
05 de agosto de 2026

En los últimos días, diputados de distintas bancadas presentaron ante la Asamblea Nacional una serie de anteproyectos de ley orientados a fortalecer áreas sociales, económicas, culturales, laborales, ambientales e institucionales.

En materia de vivienda, Ernesto Cedeño propuso un régimen de acceso progresivo a vivienda nueva, mientras que la diputada suplente Daryelis Aponte planteó un mecanismo especial para regularizar asentamientos consolidados. En el ámbito económico, Lenin Ulate presentó una propuesta para proteger a los consumidores frente a modificaciones tarifarias en contratos de adhesión de prestación continua, y Jorge Bloise impulsó un proyecto para regular y promover el financiamiento colectivo o crowdfunding.

También se presentaron iniciativas de carácter cultural y social. Roberto Archibold propuso declarar el 22 de septiembre como el Día de la Espiritualidad de la Religión Mama Tata y reconocer sus símbolos territoriales. Luis Eduardo Camacho impulsó incentivos para fomentar la donación voluntaria de sangre y otros hemocomponentes, mientras que Raúl Pineda propuso crear un sistema de habilitación sanitaria para manipuladores de alimentos.

Prevención del acoso escolar

ml | La diputada Grace Hernández presentó un proyecto de ley para crear un programa de prevención, detección y atención temprana del acoso escolar y la violencia juvenil.

Prohibición de privilegios

ml | El diputado Roberto Zúñiga presentó un proyecto de ley que busca prohibir privilegios injustificados (cirugías estéticas, celulares, etc.) para autoridades del Estado.

Lucha contra el cáncer

ml | La diputada Dana Castañeda presentó un anteproyecto de ley que propone la creación de un Plan Nacional para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer.

Patrimonio cultural

ml | El diputado Jorge Bloise propuso declarar el reggae en español, originado en Panamá entre las décadas de 1970 y 1990, como patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

Nuevas iniciativas buscan fortalecer el ámbito laboral

ml | En materia laboral, el diputado Nixón Andrade presentó propuestas de reforma al Código de Trabajo relacionadas con los derechos y condiciones de los trabajadores indígenas, mientras que Rogelio Revello impulsó iniciativas orientadas a regular las condiciones laborales del personal de seguridad privada.

Además, fueron planteados otros proyectos enfocados en el desarrollo económico, ambiental y comunitario del país. Entre ellos destacan la creación de apoyo jurídico para las mipymes, el establecimiento de zonas de amortiguamiento para el uso de agroquímicos, la institucionalización de una feria agropecuaria, artesanal, turística y folclórica en San Martín, así como reformas al Código Civil para actualizar aspectos relacionados con las comarcas.

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