Propuestas buscan reformas sociales y fin de privilegios

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> En materia laboral, el diputado Nixón Andrade presentó propuestas de reforma al Código de Trabajo relacionadas con los derechos y condiciones de los trabajadores indígenas, mientras que Rogelio Revello impulsó iniciativas orientadas a regular las condiciones laborales del personal de seguridad privada. <span class="mln_uppercase_mln">Además, fueron planteados otros proyectos enfocados en el desarrollo económico, ambiental y comunitario del país. Entre ellos destacan la creación de apoyo jurídico para las mipymes, el establecimiento de zonas de amortiguamiento para el uso de agroquímicos, la institucionalización de una feria agropecuaria, artesanal, turística y folclórica en San Martín, así como reformas al Código Civil para actualizar aspectos relacionados con las comarcas.</span>