Director de Nvidia pronostica que toda empresa terminará siendo una compañía de IA

Todas las empresas terminarán siendo compañías de inteligencia artificial (IA), aseguró el jueves Jensen Huang, director ejecutivo del fabricante estadounidense de chips Nvidia, durante una visita a Estocolmo.

"Cada empresa será algún día una empresa de IA. Cada sector se verá impactado por la IA", subrayó durante el lanzamiento de Sferical One, una supercomputadora sueca que utiliza chips de Nvidia y cuya vocación es mantener en Suecia los datos sensibles y los conocimientos especializados del país.

Nvidia ha invertido ocho mil millones de dólares en el sector de la inteligencia artificial en Europa durante este año y "tenemos todavía unos cuantos mil millones de dólares en preparación", subrayó Huang a la AFP.

"Hemos invertido de manera estratégica en distintas partes de este ecosistema, en empresas de muy alta calidad que creemos que pueden contribuir a impulsarlo", declaró, citando como ejemplos al proveedor británico de centros de datos, Nscale, así como al proveedor neerlandés de servicios de nube para la IA, Nebius.

Durante la visita de Huang, el constructor automóvilistíco, Volvo Cars, anunció que extenderá su colaboración con Nvidia para mejorar la tecnología de seguridad en sus futuros modelos de vehículos autónomos.