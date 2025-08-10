Cuatro astronautas vuelven a la Tierra tras cinco meses en el espacio

Dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un japonés regresaron este sábado a la Tierra abordo de la cápsula Dragon de Space X, después de una misión de cinco meses en el espacio.

Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi amerizaron en las costas de California a las 08H44 locales (15H43 GMT).

Su retorno marcó el final de la décima misión de rotación de tripulación de la Estación Espacial Internacional (EEI) llevada a cabo en el marco del programa Commercial Crew de la NASA, creado para suceder a la era del transbordador espacial en asociación con la industria privada.

La cápsula Dragon, de la empresa del multimillonario Elon Musk, se desacopló el viernes de la EEI a las 18H15 de la costa este de Estados Unidos (22H15 GMT).

Cuando estas cápsulas reingresan a la atmósfera de la Tierra alcanzan temperaturas de 1.925 grados celsius, según la NASA. Este vertiginoso descenso es frenado con el despliegue de enormes paracaídas.

A continuación, la cápsula fue recuperada por un barco de SpaceX y, una vez a bordo, los astronautas pudieron salir y respirar el aire de la Tierra por primera vez en meses.

Para la astronauta McClain la despedida de la EEI fue “agridulce” porque puede que no regrese de nuevo al espacio.

“Cada día, esta misión depende de personas en todo el mundo”, escribió en X. “Depende del gobierno y entidades comerciales, depende de todos los partidos políticos y depende del compromiso con una meta sostenida a lo largo de los años y décadas”, agregó.

La tripulación viajará a Houston para reencontrarse con sus familias.

Durante su estancia en la EEI, la tripulación bautizada como Crew-10 llevó a cabo múltiples experimentos científicos, estudiando el crecimiento de las plantas o la forma en que las células reaccionan a la gravedad.

A finales de julio, la NASA anunció que perderá unos 3.900 empleados en el marco del plan de recortes del gobierno de Donald Trump, aunque el presidente sigue empeñado en que la agencia espacial estadounidense lleve misiones tripuladas a la Luna y Marte.