CMF se desvincula de Nothing para a convertirse en una subsidiaria independiente con sede en India

Nothing ha anunciado que CMF, su submarca de dispositivos más económicos, se desvinculará para pasar a conformar una subsidiaria independiente con sede en India, destinada a ser “la primera marca de tecnología de consumo verdaderamente global del país”.

Esta submarca, centrada en ‘smartphones’, auriculares y dispositivos portátiles, es conocida por ofrecer versiones más económicas de la tecnología desarrollada por Nothing, como es el caso de sus ‘smartphones’ CMF Phone 2 Pro o la segunda generación de auriculares CMF Buds.

Ahora, CMF pasará a ser una filial independiente con sede en India, tal y como ha detallado el CEO de Nothing, Carl Pei, en una publicación en la red social X, donde ha matizado que se trata de una marca “creada desde India, para el mundo”.

De la mano de esta nueva etapa para CMF, Pei ha anunciado una nueva empresa conjunta de fabricación con Optiemus, uno de los principales fabricantes de tecnología de la India. Concretamente, con esta nueva empresa conjunta, el directivo ha señalado que planean invertir más de 100 millones de dólares y crear más de 1800 empleos en la India durante los próximos tres años.

Esta desvinculación de CMF se enmarca días antes de la presentación de los nuevos CMF Headphone Pro, sus primeros auriculares de diadema, que se darán a conocer el próximo lunes 29 de septiembre, y que estarán disponibles en los colores verde y naranja, con el logo de la marca grabado en la malla del auricular, y con conectividad Bluetooth.