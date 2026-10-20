China critica la prohibición estadounidense de la IA DeepSeek en sus agencias

China criticó el martes la decisión del gobierno estadounidense de prohibir a sus servicios el uso de modelos de inteligencia artificial de la empresa DeepSeek, a la que acusa de robo de tecnología.

"China siempre se ha opuesto a la ampliación abusiva del concepto de seguridad nacional y a la politización de las cuestiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y el comercio", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, durante una rueda de prensa.

El lunes un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció la prohibición de los productos desarrollados por DeepSeek y de las herramientas creadas con esa IA por terceros. Pide que se retiren de los dispositivos informáticos.

El departamento puede dar instrucciones a las agencias civiles, pero no a las fuerzas armadas ni a los servicios de inteligencia.

El Departamento de Defensa en Washington no respondió a las preguntas de la AFP.

En enero de 2025, la marina estadounidense prohibió la utilización de DeepSeek a nivel interno.

Algunas personas están preocupadas por un posible riesgo de seguridad informático debido a los modelos chinos, pero hasta la fecha no se tiene constancia de ningún incidente.

Las IA chinas de última generación son mayoritariamente modelos abiertos, lo que significa que pueden ser descargadas y modificadas, y escapan así al control de sus creadores.

A comienzos de septiembre, un documento publicado por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y el FBI, acusó al gigante asiático de recurrir a un proceso conocido como "destilación".

Esta táctica consiste en entrenar un modelo de IA para que imite los resultados de otro más grande y capaz.

El comunicado detalla cómo DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba, MiniMax, StepFun y Z.AI presuntamente utilizaron millones de intercambios para robar las capacidades de modelos estadounidenses de empresas como OpenAI, Anthropic, Google y xAI.

A pesar de su feroz competencia en el sector, China y Estados Unidos acordaron en septiembre establecer un "canal de comunicación" para incidentes relacionados con la IA.

Hasta ahora la política del gobierno del presidente Donald Trump ha limitado la reglamentación impuesta a las grandes empresas de IA estadounidenses e impulsó su desarrollo, sin limitar o prohibir los modelos chinos en Estados Unidos.

El tema de la seguridad de la IA resurgirá probablemente cuando los líderes de ambos países se reúnan el próximo mes en una cumbre en la ciudad china de Shenzhen.

La IA china es cada vez más popular en Occidente como alternativa menos onerosa que los modelos estadounidenses cerrados, lo que quiere decir que no se pueden modificar.