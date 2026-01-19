ChatGPT incluirá anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios

OpenAI ha anunciado que su ‘chatbot’ ChatGPT comenzará a incluir anuncios relacionados con las conversaciones de los usuarios del plan gratuito y la suscripción de ChatGPT Go.

Esta medida se probará en primer lugar en Estados Unidos en las próximas semanas, según ha explicado la empresa en un comunicado en su web. OpenAi ha matizado que las suscripciones ChatGPT Plus, ChatGPT Pro, ChatGPT Business y ChatGPT Enterprise no incluirán este tipo de publicidad.

Respecto a los anuncios, OpenAI ha comunicado que no influyen en las respuestas del ‘chatbot’ a los usuarios y que se optimizan para ser lo más útiles posibles. Además, estarán identificados como publicidad y separados de las respuestas.

Esta nueva interfaz busca ir “más allá de los mensajes y enlaces estáticos”, permitiendo al usuario ver un anuncio y preguntar sobre él directamente, aseguran desde la compañía.

Por otra parte, el usuario puede desactivar la personalización de los anuncios y borrar los datos que se usan en cualquier momento. “Podrás obtener más información sobre por qué ves un anuncio o descartarlo y decirnos por qué lo hiciste”, ha explicado OpenAI.

En esta línea, la empresa mantiene que las conversaciones con ChatGPT son privadas para los anunciantes y no les venderán los datos de los usuarios.

La incorporación de los anuncios se hará de forma escalada, comenzando con una prueba en las próximas semanas para los usuarios mayores de 18 años que hayan iniciado sesión en Estados Unidos en los planes Gratis y ChatGPT Go. “Probaremos los anuncios al final de las respuestas en ChatGPT, cuando haya un producto o servicio patrocinado relevante según la conversación”, ha indicado OpenAI.

Durante la prueba, la empresa ha informado de que no mostrará anuncios en cuentas donde el usuario indique que no los desea o cuando estimen que es menor de edad, evitando también temas sensibles o regulados, como salud o política.

Esta medida llega tras el lanzamiento en noviembre de ChatGPT Go, el plan de suscripción más económico de OpenAI, con un precio de 9,99 euros al mes. Este plan económico ofrece las mismas ventajas que la modalidad gratuita, pero amplía el acceso al modelo GPT-5, a la generación de imágenes, a la carga de archivos para trabajar con ellos y al análisis avanzado de datos. Sin embargo, pagar esta suscripción no será suficiente para evitar los anuncios.