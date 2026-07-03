Capcom cambia de planes y finalmente adelanta el lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword

Onimusha: Way of the Sword llegará finalmente unas semanas antes del lanzamiento fijado al inicio, concretamente el 4 de septiembre, en lo que se prevé una estrategia para evitar el atasco propiciado por los numerosos lanzamientos de juegos programados a finales de septiembre, los cuales buscan evitar el mes de octubre para no coincidir con la llegada de Grand Theft Auto VI.

Tras algunos indicios de un posible lanzamiento anticipado, la compañía desarrolladora de este título de samuráis aprovechó su evento de presentación Capcom Spotlight, celebrado la pasada semana, para entre otras novedades de sus títulos, desmentir estas informaciones y confirmar su lanzamiento previsto para el 25 de septiembre.

Sin embargo, una semana después, Capcom ha tomado la cuenta oficial de Onimusha: Way of the Sword en la red social X para anunciar que su nuevo juego finalmente llegará antes de lo previsto. Concretamente, estará disponible a partir del 4 de septiembre, 21 días antes de la fecha inicial.

La nueva fecha se aplicará a todas las versiones del juego, que incluyen PC, Xbox Series X.