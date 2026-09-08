Australia plantea fuertes multas para redes sociales por desproteger a los jóvenes

Los gigantes de las redes sociales se expondrán a multas de 78 millones de dólares en Australia si no protegen a los usuarios jóvenes de contenido dañino, anunció este martes el gobierno al revelar unos proyectos de ley para controlar a las empresas tecnológicas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, presentó las iniciativas de ley que impondrán un "deber de cuidado" a las empresas a cargo de las populares plataformas como Facebook, TikTok e Instagram.

Tales empresas serán responsables de resguardar a los menores de 18 años de la pornografía, el "ciberbullying" y el contenido que glorifica el crimen o que estimula los desórdenes alimentarios.

"Tomamos acciones porque la comunidad dijo 'ya basta'", declaró Albanese a periodistas.

Las redes sociales enfrentan un creciente escrutinio por su uso de algoritmos supuestamente adictivos, a los que se acusa de llevar a los usuarios a contenidos extremos para mantenerlos enganchados.

Australia es el primer país en adoptar el año pasado una prohibición para que menores de 16 años accedan a las redes sociales.

Pero datos divulgados en agosto revelaron que los menores de 16 años en Australia han aumentado su uso de aplicaciones como TikTok e Instagram, pese al veto.

Según Albanese, las empresas que incumplen el "deber de cuidado" podrán ser multadas con hasta 109 millones de dólares australianos (78 millones de dólares estadounidenses).

La iniciativa también contempla el requisito de que las plataformas permitan al usuario salirse de los algoritmos, que determinan lo que aparece en sus redes.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, comentó que las "plataformas y herramientas (de las empresas tecnológicas) han infiltrado nuestra vida diaria de formas que nunca imaginamos".

Los proyectos de ley serán presentados posteriormente este año al Parlamento, tras consulta con las empresas tecnológicas y la sociedad civil.