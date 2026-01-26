Tecnología

Atari, pionero de la cultura gamer

Foto generada con inteligencia artificial | Un joven sentado en el parque de su ciudad utilizando una consola Atari portátil para jugar.
Gamestation Go | Consola portátil retro desarrollada por Atari y My Arcade, lanzada a finales de 2025. Destaca por integrar controles avanzados como trackball, paddle y teclado numérico.
Atari 2600+ | Es una moderna reedición de la clásica consola de 1977, diseñada para jugar con los cartuchos originales de Atari 2600 y 7800 en televisores actuales a través de HDMI.
Brick Game 9999 en 1 | Es una clásica consola de videojuegos portátil de los años 90, famosa por su bajo costo y por incluir múltiples variantes del juego Tetris y otros juegos simples en una pantalla LCD.
Intellivision Sprint | Consola de videojuegos retro, de edición moderna, lanzada a finales de 2025. Cuenta con 45 juegos precargados, mandos inalámbricos, salida HDMI y un diseño en madera.
Maribel Salomón
26 de enero de 2026

Mucho antes de los gráficos hiperrealistas y los videojuegos en línea, Atari ya estaba cambiando la forma de entretenerse. Fundada en 1972, la compañía se convirtió en una de las grandes pioneras de la industria del gaming y en un referente cultural que marcó a generaciones enteras.

De acuerdo con especialistas en tecnología, sus consolas llevaron la experiencia de las salas de arcade a los hogares, convirtiendo el videojuego en una actividad familiar y social. Entre las más emblemáticas destaca el Atari 2600. Luego, surgieron el Atari 5200 y el Atari 7800.

El éxito estuvo en juegos de mecánicas sencillas, pero con retos que atrapaban durante horas. Clásicos como Pong, conocido popularmente como el juego de la paleta, Invasores del espacio, Asteroides, Rompebloques, La ranita y El gusanito se caracterizaban por no tener un final definido: el verdadero desafío era superar el puntaje propio y resistir el mayor tiempo posible.

En 2025 Atari continuó su apuesta por conectar el pasado con el presente con varios lanzamientos que emocionaron tanto a nostálgicos como a nuevos jugadores. Por un lado, presentó una edición especial del Atari 2600+, la consola Intellivision Sprint y la consola portátil Gamestation Go.

Atari ha sabido reinventarse manteniendo viva la esencia de sus juegos y consolas clásicas que permanecen en el mercado.
