Alistan acuerdo para multar a mal parqueados

Tras las múltiples denuncias recibidas por autos mal estacionados en las principales vías y aceras del distrito de Panamá, los concejales redactan un acuerdo municipal para regular la remoción de los vehículos mal parqueados. De esta manera se le daría competencia al municipio para multar y remolcar autos que ocupen la servidumbre pública, así adelantó la representante del corregimiento de San Francisco Serena Vamvas.

“Vamos a presentar un acuerdo municipal... La segunda reunión que vamos a tener es el 11 de febrero con la ATTT y el Municipio, donde prepararemos un documento sobre las grúas y posteriormente la tercera semana de febrero nos reuniremos con los dueños de las grúas que están registradas en la Autoridad de Tránsito”, manifestó Vamvas.

Hay que recordar que la medida nace luego que algunas autoridades del distrito conocieran que en la Ley de Justicia Comunitaria de Paz (Ley 467 de 2025), hay tres artículos que facultan al alcalde poder reglamentar para sancionar a los dueños de los vehículos que se estacionan en la acera. Actualmente, el Municipio no puede multar, pero si los concejales logran la reglamentación, lo podrá hacer.