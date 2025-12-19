Asociación de consumidores española busca demandar a Google por presunta invasión de la privacidad

Una asociación española de derechos de los consumidores anunció el viernes que había iniciado acciones legales preliminares contra Google por presuntamente recopilar datos personales sensibles y vulnerar el derecho a la intimidad.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) afirma que el gigante tecnológico estadounidense recabó datos sobre las opiniones personales, la religión o la salud de los usuarios a través de aplicaciones y del sistema operativo Android, respaldando su denuncia con un estudio realizado por un profesor universitario radicado en Dublín.

“Lo que ha sucedido aquí es que ha primado primero la tecnología y las ganas de prestar un servicio que poner cautelas para preservar la intimidad de las personas”, dijo a la AFP Bernardo Hernández, secretario general de la AUC.

“El tema de la intimidad ya es muy escandaloso porque no se preserva lo más mínimo”, agregó, señalando que Google podría haber ofrecido los mismos servicios sin recopilar “toda una serie de datos (...) excesivos”.

La AUC indicó que solicitó a los tribunales de Madrid que recaben los nombres de los usuarios de productos de Google y Android, y estimó que hasta 37 millones de personas en España podrían verse afectadas.

Este es un paso previo a la presentación de una demanda colectiva contra Google Spain y Google Ireland, así como al cálculo de la cantidad de la indemnización que podría reclamarse como indemnización, para lo cual se elaborará un informe pericial.

Un portavoz de Google alegó, de su lado, que estas acusaciones son “incorrectas” y que los tribunales deberían desestimarlas.

“Esta demanda pretende erróneamente proteger la privacidad de los usuarios mientras exige los datos personales de millones de personas sin su consentimiento para preparar acciones colectivas especulativas”, subrayó.

En otra acción diferente, un tribunal español condenó en noviembre al gigante tecnológico estadounidense Meta a pagar 479 millones de euros (560 millones de dólares) más intereses a medios locales por competencia desleal, al considerar que infringió la normativa sobre protección de datos personales.