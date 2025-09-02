Así se puede evitar que Facebook acceda a las fotos del móvil con su IA para hacer sugerencias

Algunos usuarios han reportado que Facebook ha habilitado dos opciones en la configuración de la red social para acceder a la galería del teléfono sin haber dado su aprobación, con el fin de hacer recomendaciones personalizadas para crear y compartir contenido.

Estas dos opciones, que aparecen activadas por defecto, se encuentran recogidas en una nueva pestaña que se denomina ‘Sugerencias para compartir de la galería’, y reciben el nombre de ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’.

No obstante, estas funciones se pueden desactivar para que Meta no pueda acceder a las fotos guardadas en la galería del dispositivo móvil, que no se han compartido en la red social, sin el consentimiento de los usuarios.

Así, el primer paso sería abrir Facebook desde un teléfono móvil, un tableta o un ordenador, e iniciar sesión con la cuenta del usuario. Una vez abierta, al seleccionar el icono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha, habrá que dirigirse a la opción de ‘Configuración y privacidad’, que al seleccionarlo se abrirán varias opciones.

A continuación, en el momento en el que se selecciona ‘Configuración’, aparecerán varios apartados: el primero se llama ‘Herramientas y recursos’, y justo debajo está ‘Preferencias’. En esta sección, aparece como última opción ‘Sugerencias para compartir de la galería’.

Al pinchar sobre esta opción nueva, se recoge que está diseñada para administrar “cómo puede usarse la galería para ayudar a crear y compartir contenido en Facebook”.

Abajo, aparecen activas las dos nuevas funciones: ‘Sugerencias personalizadas para compartir de la galería’ y ‘Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook’. Para desactivar estas herramientas tan sólo habrá que pulsar sobre los interruptores que están al lado, para que se queden en color gris.

Al desactivar la primera función, se evitará que Meta use los “datos básicos” de la galería del dispositivo móvil, como los vídeos que se han añadido a los favoritos y la fecha en que se hicieron las fotos, con el fin de que recomiende creaciones personalizadas para el usuario, como pueden ser transiciones, música y efectos.

Por su parte, respecto a la segunda opción, no se permitirá a Facebook que muestre fotos y vídeos de la galería que no se han compartido como sugerencias para publicar contenido.