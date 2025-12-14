Así es el nuevo agente para la investigación profunda de Google, impulsado por Gemini 3 Pro

Google ha lanzado el agente de Deep Research de Gemini, que está diseñado para trabajar de forma autónoma en la web y aprovechar las capacidades más avanzas de investigación profunda del modelo de inteligencia artificial (IA) Gemini 3 Pro.

El nuevo agente tiene en su base el modelo más avanzado de Google, Gemini 3 Pro, lo que le permite “planificar, ejecutar y sintetizar de forma autónoma tareas de investigación de varios pasos”, como explica la compañía en la página de desarrolladores.

Con estas capacidades, puede buscar y usar información de entornos web en los que navega de manera autónoma y de los propios datos del usuario para realizar investigaciones, que presente en informes con citas detalladas.

Precisamente, su principal característica es la investigación profunda, que realiza de forma iterativa, ya que formula consultas, lee resultados, identifica lagunas de conocimiento y realiza nuevas búsquedas.

Google ha destacado en un comunicado la potencia del agente de Deep Research de Gemini, que está respaldada por los resultados que ha obtenido en puntos de referencia como Humanity’s Last Exam, donde obtiene un 46,4%; en DeepSearchQA, con un 66,1%; y en BrowseComp, en el que alcanza un 59,2%.

En estas tres evaluaciones también se han puesto a pruebas las capacidades de GPT-5 Pro, que obtiene un 38,9%, un 65,2% y un un 59,5% por ciento, respectivamente; y de Gemini 3 Pro, que consigue un 43,2%, un 56,6% y un 49,4%, respectivamente.

El agente de Deep Research de Gemini está disponible para los desarrolladores con la nueva API de Interacciones, disponible en la API de Gemini desde Google AI Studio. Según Google, pronto llegará también a la Búsqueda de Google, NotebookLM, Google Finance y se actualizará en la ‘app’ de Gemini .