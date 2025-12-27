Apple también se abre en Brasil: permitirá tiendas de aplicaciones de terceros y pagos externos a la App Store

Apple también llevará a cabo una apertura de su ecosistema iOS en Brasil durante el próximo año 2026, permitiendo las tiendas de aplicaciones de terceros, así como sistemas de pago externos a la App Store, como consecuencia de una investigación de comportamiento anticompetitivo.

Tras los cambios de ecosistema efectuados por la tecnológica en la Unión Europea a causa de la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la reciente entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Competencia de Software para Teléfonos Inteligentes (MSCA) en Japón, que buscan la apertura de Apple y su tienda de aplicaciones, Brasil ha anunciado que el fabricante de iPhone seguirá esta misma línea en su país.

Concretamente, Apple ha acordado que permitirá las tiendas de aplicaciones de terceros, así como la implementación de sistemas de pago externos a los disponibles en su tienda de aplicaciones App Store en Brasil.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado el Tribunal del Consejo Administrativo para la Defensa Económica (CADE), el organismo regulador brasileño encargado del caso, que ha aprobado un Plazo de Compromiso de Terminación (TCC por sus siglas en inglés) emitido por Apple.

Esta medida se ha interpuesto como consecuencia a un procedimiento administrativo que investiga posibles prácticas anticompetitivas en el ecosistema digital de iOS en Brasil, ya que prohíbe la distribución por parte de desarrolladores de bienes y servicios digitales de terceros en aplicaciones distribuidas en la App Store de Apple y la imposición del uso obligatorio del sistema de procesamiento de pagos (IAP) de Apple para transacciones dentro de la ‘app’.

Igualmente, los desarrolladores tampoco tenían permitido informar a los usuarios en sus propias aplicaciones sobre formas alternativas de pago, además de la solución de pago que ofrecen los de Cupertino.

Sin embargo, el acuerdo establece ahora obligaciones para garantizar la competencia en la distribución de aplicaciones y el procesamiento de pagos en el ecosistema iOS, bajo pena de una multa de hasta 150 millones de BRL (alrededor de 22,9 millones de euros al cambio).

Por tanto, los desarrolladores ya podrán promocionar ofertas externas e, incluso, dirigir al usuario a realizar transacciones fuera de la aplicación. De la misma forma, los usuarios podrán utilizar otros métodos de pago dentro de la aplicación, independientemente del servicio de procesamiento de pagos de Apple.

Siguiendo esta línea, el organismo también ha especificado que Apple deberá permitir la apertura de canales alternativos para la distribución de aplicaciones, como las tiendas de terceros, independientemente de la App Store.

Con todo ello, la tecnológica no podrá crear medidas de control respecto a estos cambios que “dificulten la experiencia del producto”, de manera que los usuarios y los desarrolladores puedan acceder a todo ello sin impedimentos.

Además, el CADE ha especificado que, en desarrollo conjunto con Apple, se han incluido medidas de seguridad para mitigar los riesgos asociados a los usuarios menores a consecuencia de esta apertura del ecosistema.

El acuerdo aprobado también incluye una estructura de tarifas que Apple cobrará a los desarrolladores, como respuesta a estos cambios en su ecosistema y para equilibrar las posibles consecuencias de su apertura, aunque no se ha especificado cuáles serán dichas tarifas.

Con todo ello, la propuesta de Apple firmada por el CADE tendrá una duración de tres años desde el momento en que los términos se vuelvan obligatorios y, antes de ello, los de Cupertino contarán con un periodo de hasta 105 días para implementar los cambios previstos en su ecosistema.

Asimismo, al aprobar este acuerdo, el procedimiento administrativo en marcha a causa de la investigación de prácticas anticompetitivas, “queda suspendido” hasta el cumplimiento de las obligaciones.

Con todo ello, Apple ha manifestado en declaraciones a 9to5Mac que, aunque estos cambios “abrirán nuevos riesgos para la privacidad y la seguridad de los usuarios”, han trabajado para “mantener protecciones frente a algunas amenazas”. Con el objetivo de que iOS “siga siendo la mejor y más segura plataforma móvil”, al menos en Brasil. También ha asegurado que seguirán “defendiendo a los usuarios y desarrolladores”.