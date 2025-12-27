Más de 170 aprehendidos por la Policía en las últimas 24 horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas la Policía Nacional informó que aprehendió a 175 personas, de las cuales 106 fueron por oficio, 44 por faltas administrativas, 17 en flagrancia y 8 por microtráfico.

De igual forma, se realizaron 27 diligencias de allanamiento; se decomisaron cinco armas de fuego, 34 municiones y 25 paquetes de droga.

En materia de tránsito, se colocaron 953 boletas, de las cuales sobresalen 147 por exceso de velocidad, 29 por luces no adecuadas, 23 por licencias vencidas, nueve por embriaguez comprobada y nueve por hablar por celular. Se remolcaron 58 vehículos por diversas causas.