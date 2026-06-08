Apple lo intenta de nuevo con la IA y le pide ayuda a Google

Apple presentó el lunes una renovada inteligencia artificial para iPhone, pidiendo ayuda a Google, dos años después de un fallido primer intento.

El acto, celebrado durante la conferencia anual de desarrolladores de la Apple, fue el último de Tim Cook como director ejecutivo de la compañía.

En septiembre cederá las riendas a John Ternus.

Cook anunció, en la misma conferencia dos años atrás, que Apple estaba dando un gran salto para adoptar la inteligencia artificial. La compañía afrontaba presiones para unirse a la carrera por la IA.

Pero el prometido despliegue nunca llegó a concretarse por completo: una esperada mejora del asistente de voz Siri no se materializó pese a los anuncios, lo que provocó una demanda por parte de algunos clientes estadounidenses que la empresa resolvió a principios de este año.

El ritmo más lento de Apple a la hora de entrar en la fiebre de la IA ha sido elogiado por algunos analistas, que destacan que no ha gastado cientos de miles de millones de dólares en infraestructura, como lo han hecho sus rivales para ampliar su capacidad de IA.

La empresa subrayó esta narrativa en el evento, diciendo que se estaba tomando su tiempo para perfeccionar la tecnología.

Apple volvió a prometer una Siri reforzada —bautizada como Siri AI— con capacidad de comunicarse de forma natural, recopilar información en aplicaciones como mapas y correos yrealizar tareas.

Muchos de los avances que Apple anunció el lunes ya han sido implementados para usuarios individuales por Google.

“Apple está haciendo una apuesta enorme por la IA, pero su apuesta es que no necesita gastar cientos de miles de millones al año en infraestructura de IA... para obtener beneficios”, dijo John Gruber, un popular bloguero que analiza las actividades de Apple.

En lugar de desarrollar modelos internamente, Apple contrató a Google para que proporcionara las capacidades de IA de sus nuevas funciones, utilizando una versión del modelo Gemini en lugar de una tecnología interna.

Google y Apple ya están estrechamente vinculadas. Google paga decenas de miles de millones de dólares cada año para ser el motor de búsqueda predeterminado en el navegador web Safari.

Pese a que la empresa no tiene una oferta de IA competitiva, las acciones de Apple han desafiado la tendencia a la baja en los últimos dos años, y este año han subido cerca de un 15%.