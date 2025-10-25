Apple amenaza con eliminar la transparencia de seguimiento de aplicaciones en Europa por las presiones de los gobiernos

Apple ha amenazado con desactivar en Europa la transparencia de seguimiento de aplicaciones debido a lo que considera que son “intensos esfuerzos de lobby” ejercidos por algunos gobiernos.

La transparencia de seguimiento de aplicaciones es una características que Apple introdujo en 2021 para proteger a los usuarios del seguimiento que hacen las aplicaciones, al exigir el consentimiento explícito para poder rastrear su actividad.

Todos los desarrolladores de aplicaciones deben incorporar esta característica de manera obligatoria desde iOS 14, independientemente de que la recopilación de datos sea para mostrar publicidad personalizada o mejorar el servicio.

Sin embargo, en Europa no se ve con buenos ojos el rendimiento de esta herramienta, ya que consideran que infringe las leyes de competencia al entender que no se aplica igual en aplicaciones de terceros que en las propias de Apple.

“Los intensos esfuerzos de lobby en Alemania, Italia y otros países de Europa podrían obligarnos a retirar esta función en detrimento de los consumidores europeos”, ha dicho Apple en un comunicado enviado a dpa. La compañía también ha asegurado que sus aplicaciones y servicios se han diseñado para que no pueda recopilar datos entre ellos.

Cuando se implementó en 2021, una de las empresas más críticas fue Meta, que además de advertir a los anunciantes del impacto potencial que tendría su aplicación, lanzó nuevas herramientas y protocolos de medición para compensar la pérdida de audiencia.