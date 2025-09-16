Amazon presentará nuevos dispositivos compatibles con Alexa Plus el 30 de septiembre

Amazon ha anunciado su próximo evento de presentación de ‘hardware’, que se celebrará el martes 30 de septiembre y que se espera que cuente con nuevos dispositivos, entre ellos, nuevos altavoces inteligentes Echo y libros electrónicos Kindle, de la mano de Alexa Plus.

La compañía presentó Alexa Plus (Alexa+) en febrero de este año, la evolución con Inteligencia Artificial (IA) generativa del asistente de Amazon, que incluye mejoras en las habilidades conversacionales y adquiere capacidades multimodales para completar las solicitudes de los usuarios en el día a día.

Tras el anuncio, el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, adelantó que Amazon tenía previsto lanzar nuevos dispositivos con soporte para esta nueva versión de su asistente Alexa Plus en otoño de este año.

Ahora, Amazon ha anunciado que llevará a cabo una presentación de nuevos dispositivos de ‘hardware’ el martes 30 de septiembre, que se celebrará en Nueva York (Estados Unidos), tal y como ha detallado en una invitación enviada a los medios de comunicación, y ha recogido The Verge.

En concreto, la invitación incorpora una imagen que sugiere que se presentará un nuevo Kindle Scribe a color, ya que se muestra lo que parece ser una pantalla de un Kindle a color con el texto “trazo de pluma”.

Asimismo, también se deja ver un círculo azul compuesto por distintas imágenes, que recuerda al halo azul de los altavoces Amazon Echo, por lo que se espera que esta sea otra de las novedades anunciadas en el evento.

Con todo, los usuarios podrán conocer los detalles de las novedades de ‘hardware’ de Amazon, bajo la dirección del vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon, Panos Panay, el próximo 30 de septiembre.