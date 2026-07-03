Amazon alcanza los 396 satélites en órbita y prepara el lanzamiento de su servicio de internet este año

La red de satélites de órbita baja de Amazon, Amazon Leo, ya cuenta con suficientes satélites en órbita para “soportar un servicio continuo en latitudes iniciales”, cumpliendo su objetivo de desplegar su servicio de internet satelital este año, tras desplegar con éxito 29 nuevos satélites en la última misión de su campaña de lanzamientos Leo Atlas.

Tras esta misión denominada LA-08 (Leo Atlas 8), que ha sido la decimocuarta y última misión hasta la fecha, Amazon ha elevado el número total de satélites en órbita a 396, convirtiéndose en “la tercera constelación más grande en órbita”.

Con estos 29 nuevos satélites lanzados con el cohete Atlas V, Amazon ha conseguido disponer de los suficientes satélites operando en órbita baja terrestre para “soportar un servicio continuo en latitudes iniciales”, como ha confirmado el vicepresidente responsable de negocio y producto de Amazon Leo, Chris Weber, en declaraciones a The Verge.

Esto se traduce en que Amazon podrá seguir sus planes de lanzar su servicio de internet satelital este año ofreciendo un servicio continuo, como ha afirmado en un comunicado en su web la directora de sistemas de lanzamiento de Amazon Leo, Melissa Wuerl.

“Con cientos de satélites listos para volar en Cabo Cañaveral y una nueva instalación de integración vertical dedicada, preparada para dar soporte a Leo Vulcan 1 y las misiones posteriores, tenemos un camino claro para aumentar el ritmo de lanzamiento y despliegue, lo que nos ayudará a expandir rápidamente la cobertura de la red tras el lanzamiento inicial del servicio a finales de este año”, ha explicado.

Con todo, cabe recordar que la compañía comenzó su el despliegue a gran escala de su constelación de satélites en abril de 2025 y, desde entonces han completado 14 misiones de lanzamiento, que seguirán de la mano del nuevo cohete Vulcan, bajo sus planes de realizar más de 100 lanzamientos.