Alibaba lanza sus primeras gafas inteligentes Quark AI

Alibaba ha lanzado su primera serie de gafas impulsadas por inteligencia artificial (IA) Quark AI en China, compuesta por los modelos S1 y G1, que integran un diseño de baterías intercambiables para asegurar un uso continuo durante un día, así como capacidades para interactuar con la IA y el entorno en tiempo real.

Estas nuevas gafas están impulsadas por los modelos Qwen de la tecnológica, por lo que ofrecen capacidades de razonamiento profundo para llevar a cabo tareas en el día a día, además de integrar su aplicación de IA Alibaba Quark.

Concretamente, el modelo de gafas Quark AI S1 es la versión insignia de la serie, equipadas con pantallas micro-OLED transparentes, que muestran información superpuesta en las lentes. Por su parte, la versión Quark AI G1 está más enfocada en adaptarse al estilo de vida de los usuarios de forma personalizada, ya que dispone de varios diseños de colores y formatos, pero no cuenta con las pantallas.

No obstante, ambos modelos de la serie de gafas inteligentes cuentan con micrófonos de conducción ósea, así como cámaras integradas y se completan con un sistema de doble batería intercambiable, que ofrece hasta 24 horas de autonomía de uso, como ha detallado la compañía en un comunicado a través de Alizila.

En cuanto a su funcionamiento, las gafas se podrán controlar mediante comandos de voz como “Hola Qwen’, así como a través de controles táctiles en las patillas. De esta manera, los usuarios podrán interactuar con la IA y el entorno en tiempo real, con capacidades para responder a solicitudes, traducción en tiempo real, navegación e, incluso, teleprompter.

Las gafas también permitirán llevar a cabo tareas de asistencia contextual, como buscar lugares cercanos concretos o gestionar horarios. Asimismo, la compañía ha detallado que estarán integradas con todo el ecosistema de Alibaba, como el método de pago Alipay y las aplicaciones de compras, música y productividad.

Las gafas Quark AI S1 se han lanzado en China por 3.799 yuanes (alrededor de 463,53 euros al cambio), mientras que el modelo Quark AI G1 se ha puesto a disposición de los usuarios por 1.899 yuanes (alrededor de 231,70 euros al cambio).

Asimismo, según ha podido conocer Bloomberg, Alibaba planea extender el lanzamiento de sus nuevas gafas inteligentes a nivel internacional durante el próximo año, aunque se desconoce a qué territorios.