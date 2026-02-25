Punto de vista

Ya son 168 meses y 5,110 días

Ya son 168 meses y 5,110 días
James Aparicio
25 de febrero de 2026

Metro Libre cumplirá este viernes, 27 de febrero, 14 años de publicaciones ininterrumpidas. Somos el diario más joven del país. La idea de tener un diario positivo, divertido y escrito con sencillez y profundidad fueron inspirados por su fundador, el empresario Mayor Alfredo Alemán, quien impulsó la idea y el proyecto desde hace más de 25 años. Desde sus primeros años como un diario gratuito a la versión actual, se han superado todos los desafíos, incluyendo el periodo difícil con la pandemia del Covid-19, que paralizó a gran parte del país.

Tags:
Metro Libre
|
periódico
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR