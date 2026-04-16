Una huelga que no pasa desapercibida

La huelga de los repartidores al servicio de una de las empresas de delivery ha tenido un impacto en la distribución de alimentos preparados en gran parte del país. Restaurantes, supermercados y la entrega de mercancía utilizan a innumerables empresas para entregar los productos a sus clientes.

En el caso que nos ocupa se trata de demandas laborales de cientos de motoristas que no están contratados como empleados formales o permanentes, los cuales demandan mejores condiciones de trabajo y también mayores ingresos.