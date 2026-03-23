Punto de vista

Un plan de emergencia nacional

Un plan de emergencia nacional
James Aparicio
23 de marzo de 2026

El primero golpe de la guerra llegó con el incremento de los precios de la gasolina y el diésel. El efecto en cascada es inevitable.

Esa realidad debe convocar al gobierno, la empresa y privada y a la sociedad organizada para adoptar medidas urgentes que permitan enfrentar el impacto del alza.

MiBus redujo su oferta, el transporte público privado amaga con incrementos y los productores de alimentos predicen precios más altos para llevar los alimentos a los mercados.

Todas las actividades estarán afectadas. Hay que tomar decisiones que reduzcan el golpe sobre el bolsillo del ciudadano.

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