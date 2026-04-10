Punto de vista

Un panameño de primera línea

Un panameño de primera línea
James Aparicio
10 de abril de 2026

Luis H. Moreno (Lucho) no fue un panameño cualquiera. Es parte de la historia del país en los últimos cincuenta años del siglo pasado y gran parte del siglo XXI. Banquero, economista y escritr fue promotor de la campaña de valores cívicos y morales y siempre apostó por un Panamá moderno e incluyente. Jorge Iván Mora, autor de la s memorias de Lucho Moreno (tituladas De Macaras a New York) describe a un personaje espectacular e irrepetible. Es parte de una generación de héroes que ayudaron a construir la nación.

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Historia de Panamá
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