Un dirigente de una sola línea

Mitchell Doens es parte de la historia del país. Se forjó en medio de los movimientos nacionalistas que pedían el fin de la presencia militar norteamericana y la entrega de la propiedad y administración del Canal, para poner fin al tratado Hay Bunau-Varilla de 1903. Fue ministro de Trabajo del gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares, Secretario General del PRD y uno de los fundadores de la “tendencia”, junto a Ramiro Vásquez Chambonet y otros dirigentes que abrazaron el llamado “proceso revolucionario”, con la llegada del General Omar Torrijos al poder. Siempre luchó, desde su visión política e ideológica, por los mejores intereses nacionales. Y no claudicó, en ningún escenario o circunstancia.