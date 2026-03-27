Punto de vista

Se trata de la existencia de Israel

Se trata de la existencia de Israel
James Aparicio
27 de marzo de 2026

Hay una noción equivocada sobre Israel. Aunque parezca contradictorio, los israelitas y el pueblo judío no quieren la guerra, pero han sido obligados desde que los Nazis lanzaron su campaña de exterminio durante el régimen de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial.

En este momento, la campaña de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del gobierno de Benjamín Netanyahu contra el régimen de los Ayatolás en Irán y Hezbolá en el Líbano tiene un solo propósito, destruir las amenazas terroristas y construir las condiciones para la paz.

Tags:
Estados Unidos
|
paz
|
Hezbolá
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR