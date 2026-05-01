¿Se murieron los sindicatos?

Los sindicatos nacieron con la revolución industrial en el siglo XIX.

La primera gran organización que agrupó a los trabajadores la fundó el dirigente obrero irlandés John Doherty en Gran Bretaña como reacción a las duras condiciones laborales de la época.

Los primeros sindicatos comenzaron con las incipientes organizaciones relacionadas con la construcción del ferrocarril transístmico y el Canal de Panamá.

Hoy se enfrentan en dos corrientes: una de derecha y otra de izquierda y con la incursión de nuevas formas de producción relacionadas con la tecnología, el clientelismo, el pancismo y la ideologización de las dirigencias, los sindicatos han perdido miembros e influencia sobre la sociedad.