¿Se deben regular las aplicaciones de transporte y servicio?

La huelga de los repartidores de Pedidos Ya y la reacción que ha provocado el reciente decreto sobre las aplicaciones de transporte tipo Uber e inDrive reabren un debate sobre la importancia de estos servicios, pero también visibilizan la ausencia de reglas, protecciones laborales y requisitos para ambas operaciones.

Aunque no estén legalizados, los motoristas son trabajadores, por ahora sin las protecciones laborales identificadas en el Código de Trabajo. En el caso del polémico decreto, habrá que revisarlo para que las normativas que se aprueben sean justas y correctas.