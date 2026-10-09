Se avecina otra crisis en Colón

El municipio de Colón está contra el tiempo. El otro año se vencerá la concesión otorgada a un consorcio privado para recoger la basura en el distrito. Es público que ese grupo presentó ante el Concejo Municipal un nuevo plan, así como una solicitud de prórroga del contrato, el cual fue aprobado por los representantes de corregimiento. Sin embargo, el alcalde Diógenes Galván mantiene un pulso con los concejales y paralizó la decisión. No hay una licitación en marcha ni un plan para lo que se convertirá en una inevitable crisis.