¿Quién recupera las aceras?

Circula un video de las cámaras de video vigilancia del Centro de Operación Nacional (CON) que captó el momento precisó cuando un peatón fue brutalmente atropellado cuando caminaba por calle 16, Monte Oscuro, en el corregimiento de Victoriano Lorenzo, Distrito de San Miguelito. En la filmación se observa que la acera y la servidumbre están ocupadas por vehículos que impiden el libre y seguro paso de los peatones. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Asumirá parte de la responsabilidad quien estaba mal estacionado? La falta de autoridad es reflejo de la ausencia de la ley.