Queremos un mejor país

Al presidente José Raúl Mulino le tocó la más ñata. Sin embargo, sus anuncios, decisiones y proyectos programados nos indican que existe la decisión de enderezar el rumbo, apuntalar la economía, hacer eficiente al Estado y crear las condiciones para atraer inversiones y generar las oportunidades y empleos que el país necesita. Del 1 al 10, la escala es alta y las expectativas también. Las reformas al programa de jubilaciones de la Caja del Seguro Social (CSS) es la primera prueba de fuego. Tres gobiernos decidieron no abordar el asunto y ahora, los cambios son impostergables. Habrá disensos y protestas. Las diferencias son parte de la democracia. Lo que no se puede, es saber lo que pasa y no hacer nada.