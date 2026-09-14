Para poner las cosas en contexto

La Policía Nacional reconoció en un comunicado, que utiliza la figura de “agentes encubiertos” para operaciones de vigilancia, perfilamiento o recolección de información de personas u organizaciones vinculadas a actividades criminales o que representen una amenaza para la seguridad nacional.

La confirmación se produjo a pocos días que varios sindicatos y organizaciones de izquierda revelarán con fotos, nombres, fechas y rangos las identidades de 24 de 40 agentes de la Policía Nacional que habrían sido infiltrados en diversos grupos en los últimos dos años. La confesión es inédita, la filtración de la información de los agentes enviados al campo también.

El ministerio de Seguridad tendrá que explicar si existían las autorizaciones de un fiscal y un juez de garantías y tendrán que investigar, cómo se produjo esta fuga masiva de información que revela una vieja práctica de las agencias de la ley, y un boquete en la confidencialidad del manejo de esas operaciones. Ahora, los agentes que cumplían con un trabajo encomendado quedaron desprotegidos.