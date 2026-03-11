Para derrotar las amenazas internas

Los sicarios, asesinos a sueldo del crimen organizado y el narcotráfico han lanzado un desafío a los buenos ciudadanos y a las políticas de seguridad que se han diseñado para controlar la delincuencia. Los asesinatos por encargo están ocurriendo a plena luz del día y no son exclusivos de barrios populares, porque se han trasladado a zonas residenciales y comerciales. Las pandillas son el lazo que une a los asesinos asalariados con los capos de la droga. La mano dura sigue siendo una opción viable que los ciudadanos quieren que se ejecute.