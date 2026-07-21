Punto de vista

Otra vez el sátrapa de Nicaragua

Otra vez el sátrapa de Nicaragua
James Aparicio
21 de julio de 2026

El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, anunció que en Nicaragua no habrá elecciones presidenciales y generales para renovar el poder. El discurso de Ortega se dio en medio de las celebraciones por la caída de otro dictador, Anastacio Somoza, en 1979. Ortega y su régimen han matado todo vestigio de democracia, persiguiendo a la oposición, los liderazgos privados, universidades, iglesias e inclusive a los propios dirigentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que le han enfrentando. Es una hora oscura para el país de Sandino.

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