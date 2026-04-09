No nos tapemos los ojos, ocurre

Desde aquí, hago un llamado urgente a los ministerios, entidades, municipios y organizaciones no gubernamentales que atienden la situación de los niños que trabajan, la precariedad económica de familias sin hogar y la mendacidad. En todas las provincias y también las comarcas hay casos dramáticos que no se pueden esconder. En la ciudad capital, por ejemplo, a esta realidad se suman ciudadanos extranjeros, que piden dinero para comer o madres y padres que acompañados por niños pequeños en las calles, como pordioseros.