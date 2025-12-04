Los seguros privados de salud para los viejos

Antes de cumplir la edad de jubilación los seguros de vida y salud son accesibles. Puedes ser un cliente modelo, pero cuando llegas a la edad legal de retiro laboral, todo cambia.

Las primas se cuatriplican, se reducen los beneficios y los requisitos para ser cubierto por un seguro privado dejan por fuera a muchos aplicantes. No solo se trata de reglas de mercado o proteger la actividad.

También hay que pensar en aquellos que toda la vida pagaron un seguro de salud privado y por la edad se vuelven indispensables y, además, un material de desecho.