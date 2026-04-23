Los poderes e instituciones del Estado

En una democracia, los poderes del Estado y sus instituciones son los pilares de la democracia. Cuando la sociedad deja de confiar en ellas, la sociedad tiene que poner las “banderas” rojas como señal de alerta de los esfuerzos que deben hacer todos los sectores sociales y políticos para defender la majestad de los cargos por elección popular, la justicia y los organismos de control. Cuando la desconfianza gana terreno hay que combatir de manera lícita la desazón o el pesimismo, que en tiempos de crisis se aparece con fuerza.