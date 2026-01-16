Punto de vista

Los hipócritas silencios internacionales

Los hipócritas silencios internacionales
James Aparicio
16 de enero de 2026

El doble rasero de la comunidad internacional con lo que ocurre hoy en Irán y lo sucedido alrededor de la nación islámica desde 1979 no es una sorpresa, pero sigue siendo inaceptable. El régimen de los ayatolás ha combatido a sangre y fuego las legítimas protestas de los ciudadanos iraníes, que han pedido por largos años el fin de la teocracia política, libertades plenas, respeto a los derechos humanos, el fin de la política de exportación del terrorismo, la paz con sus vecinos y prosperidad económica. La ONU, que hace rato perdió su rumbo, calla o emite tímidos pronunciamientos. Lo que ocurre en el Estado Persa no es para guardar silencio.

Tags:
ONU
|
Irán
|
Terrorismo
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR