Los escenarios del futuro

Panamá ha superado todos los problemas que ha tenido. En 1903 cuando se separó de Colombia, en 1964 tras el levantamiento nacionalista que derivó en la confrontación del 9,10 y 11 de enero. Igualmente superamos la crisis de 1987 a 1989 y la operación militar Just Cause. Las predicciones más fatalistas advierten de consecuencias por el cierre de la mina de cobre de First Quantum y la moratoria minera. El arbitraje, el grado de inversión y la caída de la confianza en la inversión extranjera se tendrán que enfrentar con unidad de criterios y una sola posición. Superaremos cada crisis si así lo proponemos.