Los ejercicios multinacionales Panamax 2026

Las unidades élites de los principales ejércitos de América se entrenan desde el año 2023 en un ejercicio militar llamado Panamax, impulsado por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.

Las fuerzas especiales de la Policía, Senafront y Senan, fortalecen, con otras fuerzas armadas, sus capacidades para prever escenarios de amenaza alrededor del Canal. Este año se incluyen situaciones en el mar, el aire y también en tierra, No son juegos de guerra, es preparación especializada, con escenarios simulados que pueden ocurrir en la vida real.