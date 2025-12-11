Lo bueno, lo malo y lo feo

Las fiestas de diciembre tienen varias particularidades. Las familias hacen un repaso de lo que hicieron en el año y lo que tienen pendiente para el próximo. Es un mes de compras, regalos, y buenos deseos. Parte de los ahorros, bonos o el XIII mes para los que trabajan se utiliza para el pago de deudas o mejoras en la vivienda o inversiones personales. Las familias más humildes también se involucran en los eventos de la Navidad y la noche vieja. Sin embargo, un grupo, los amigos de lo ajeno también hacen de las suyas, sin importar las fechas.