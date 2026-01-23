Punto de vista

Legislar con sensatez y sentido común

James Aparicio
23 de enero de 2026

En la Asamblea Nacional está dando vueltas un proyecto de ley cuya pretensión es que las tarifas de los corredores se reduzcan hasta un máximo de $0.75 y que bajo ciertas circunstancias sean “gratis”.

La iniciativa es impulsada por el diputado y periodista Betserai Richards. Suena bonito y lo más seguro tiene un amplio respaldo popular, pero su viabilidad viene con dificultades.

El establecimiento de precios fijos ha demostrado que es un error y conduce al fracaso porque reduce la rentabilidad de una actividad o negocio y no incentiva la inversión.

Igualmente, desconoce que hay compromisos de la Empresa Nacional de Autopista con los propietarios de los bonos que financiaron la compra de los corredores Norte y Sur a las empresas mexicanas ICA y PYCSA.

Cuando se legisla, no se trata solamente de buena fe. La realidad tiene un peso específico que no se puede dejar a un lado.

