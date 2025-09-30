Le Quattro Giornate di Napoli

Durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 27 de septiembre y 30 de septiembre de 1943, el pueblo italiano se levantó en una insurrección popular, conocida como los “Cuatro días de Nápoles”, a través de la cual, la resistencia italiana liberó la ciudad de la brutal ocupación nazi-fascista. Ya las fuerzas aliadas, según los registros históricos de la época, habían derrotado a las tropas del eje en Salerno, Calabria y Tarento. Ya una ofensiva del ejército norteamericano se desarrollaba desde el 21 de septiembre en las afueras de Nápoles. Fue una sublevación heroica y exitosa.